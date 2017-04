Caem vendas de ovos de Páscoa e aumentam as de peixe

As vendas de Páscoa nos supermercados de Santo Antônio da Patrulha, refletiram a tendência de queda na procura pelos tradicionais ovos de Páscoa, substituídos pelas caixas de bombons e barras de chocolate, conforme estava previsto. Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados a queda foi de 12%.

VENDAS RAZOÁVEIS

De acordo com o empresário Marcolino Gomes, as vendas foram razoáveis. “Quinta-feira vendemos muito bem, no sábado as vendas foram boas, mas no domingo as expectativas não se confirmaram”, ressaltou. Alinhados com a indústria, os supermercadistas efetuaram uma compra de ovos de Páscoa menor, em volume. Em contrapartida a loja Chocolates de Gramado, localizada na Rua João Pedroso da Luz teve um bom movimento em todos os dias que antecederam a Páscoa, confirmando a expectativa dos proprietários.

PEIXES

Em Santo Antônio foram vendidas aproximadamente 13 toneladas de peixe. Conforme o chefe do Escritório da EMATER Paulo Rojahn, na Feira realizada na praça Nossa Senhora da Boa Viagem foram comercializados 2.800 kg e em oito pontos de venda no interior, quase dez mil quilos. A preferência foi para tilápia, seguida das quatro variedades de carpas e também de jundiás.