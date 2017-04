Brigada prende suspeito de tráfico

Durante patrulhamento de rotina, a Brigada Militar abordou, na madrugada de hoje (22/04), no município de Caraá, o motorista de um veículo.

Na inspeção os PMs comprovaram existência de drogas, tendo sido dada voz de prisão em flagrante e levado à Delegacia de Polícia. No momento está sendo feito o APF (Auto de Prisão em Flagrante), devendo o suspeito, ser recolhido ao Presídio Modulado de Osório. Por enquanto não foi fornecida a identidade do mesmo, mas segundo a Brigada, ele é conhecido da Polícia no município de Caraá.