Brigada detém motociclista por homicídio doloso tentado

Uma movimentada perseguição policial, na qual se envolveram viaturas da Brigada Militar, terminou na prisão de um motociclista que não parou na abordagem. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (27/02), na Cidade Baixa, culminando com a interceptação do suspeito que se desequilibrou, batendo contra um dos veículos da Polícia antes de cair. Em seguida tentou fugir à pé, mas foi contido pela Brigada, sendo encaminhado ao hospital e posteriormente à DP. Como consta que teria efetuado disparos contra a guarnição, que revidou, mas não o atingindo. Foi autuado por homicídio doloso tentado. A arma, no entanto, não foi localizada, mas em seu poder foi encontrada uma bucha de cocaína, conforme o registro policial.