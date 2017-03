Bandidos mortos em Taquara, podem ser os mesmos que assaltaram pedágio de Santo Antônio

Três bandidos que foram mortos na madrugada dessa sexta-feira (03/03) durante confronto com cerca de 20 policiais gaúchos e catarinenses, podem ser os integrantes da quadrilha que assaltou e explodiu em fevereiro último, o pedágio da ERS 474 em Santo Antônio da Patrulha. A ação aconteceu em um sítio, em Taquara e no tiroteio, três homens foram mortos e outros dois foram feridos e presos. Eles eram considerados perigosos e são suspeitos de integrarem grupo criminoso que assaltou neste ano o Banco do Brasil de Parobé (quando também atiraram contra PMs) e a Caixa Econômica Federal de Nova Hartz, além do pedágio de Santo Antônio da Patrulha.

Morreram no tiroteio Jonas Natalício Bueno Correa e Vades Adani Milani, que estavam foragidos e tinham prisão preventiva decretada. A ação no sítio de Taquara foi coordenada pelos delegados Joel Wagner e João Paulo de Abreu da Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e contou com apoio de policiais da Divisão Anti-Sequestro e Delegacia de Roubos da Deic de Santa Catarina. Um delegado e um agente da Polícia ficaram feridos no tiroteio, mas não correm risco de vida.

Fotos: ClicRBS