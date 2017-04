Bacana e Erô pedem solução para Residencial Santo Antônio

Não é a primeira vez que os vereadores João Luis Bacana e Eronita Andrade usam a tribuna para pedir soluções para os problemas do Residencial Santo Antônio. Na sessão ordinária, de segunda-feira, 10, eles falaram novamente sobre o que vem ocorrendo naquele local e protocolaram Requerimento ao Prefeito.

No documento de número 113/2017, os vereadores pedem que seja feito uma força tarefa entre o Executivo, a Corsan, a Caixa Econômica Federal e Promotoria para que seja resolvido o problema da estação de tratamento de esgoto do Residencial Santo Antônio. Na mesma linha, solicita que através da Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social, seja organizado junto aos moradores a eleição de um novo síndico para o local.

Bacana também coloca a Câmara de Vereadores à disposição das autoridades para ajudar no que for preciso para solucionar as dificuldades em torno do Residencial, principalmente na eleição de um novo zelador, para que o funcionamento do lugar possa voltar ao normal. “As pessoas não merecem a situação em que o condomínio se encontra no momento”, completa o vereador.