Aulas na English Place iniciaram esta semana

As aulas de inglês estão começando esta semana. Ainda dá tempo de correr e fazer sua matrícula. Como sempre acontece, desde 2001, quando a English Place iniciou seus trabalhos aqui em nossa cidade, a escola tem novidades em março de cada ano, e nesse semestre terão muitas delas, cada qual mais interessante. Confira:

– Agora com duas salas de aula. E com dois teachers! Durante à tarde, enquanto a Sinara trabalha em uma sala, o Mateus Carvalho (aluno que sempre se destacou nas aulas ao longo dos anos em que estudou na EP, agora estuda Letras Inglês na UNISINOS) trabalha em outra.

– Para os alunos adultos que vêm direto do trabalho para cá, essa segunda sala também é um alento, visto que não serão recepcionados pelo Duque (o mais efusivo e faceiro dos pets da teacher). Portanto, dentistas e médicos, de agora em diante, vocês já podem vir pra aula vestindo branco em dia de chuva!

– A Escola acaba de firmar uma parceria com a BEX (Brazilian Exchange), Agência de Intercâmbios com filiais em todo o mundo. Além da ida, já programada para LONDRES em Janeiro/Fevereiro 2018, já programou a viagem de 2020 para MONTREAL no Canadá. Lógico, somente para alunos e ex-alunos da English Place. Já está definido: De dois em dois anos a escola realizará intercâmbios de estudos para o exterior.

– O BRUSH UP (Desenferrujar) da English Place será BRUSH UP with Wine (Desenferrujar com Vinho). A teacher Sinara, e a queridíssima professora Renata Guimarães da Oficina de Dança, combinaram tudo e estão procurando o local (de preferência um bar ou restaurante não barulhento), para realizarem essa aula regada a vinho uma noite por semana!

Por essas e por outras, venha para a English Place! Telefone: 3662.7226 ou WhatsApp: (51) 99605.3977.