Associação Comercial realiza entrega de Troféus Destaques

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da Patrulha – ACISAP e a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL realizou, na última sexta-feira (10), o jantar de confraternização com a entrega dos troféus às empresas e empresários que mais se destacaram no ano de 2016.

Um momento de muita comoção marcou a noite, quando as Diretorias da ACISAP e da CDL prestaram uma homenagem ao Ex-Presidente da Associação, nos períodos de 1987 a 1989 e 1989 a 1991, e, atualmente, Presidente do Conselho Deliberativo da CDL, Osvaldo Milton Braga, falecido no último dia 17 de outubro de 2017. Sua família, representada pela esposa Margô Braga, o filho Adriano Braga e a nora Larine Braga, recebeu, pelas mãos do Presidente, Paulo Roberto Machado, uma placa de homenagem póstuma em reconhecimento à sua contribuição à Entidade ao longo de sua vida.

Em sua fala, Paulo Roberto dos Santos Machado agradeceu a presença de todos e destacou as principais ações da ACISAP neste ano, em que comemorou seus 50 anos de reorganização, como o primeiro Jantar Baile, com a Posse da nova Diretoria, o Feirão ACISAP/CDL – A maior liquidação de Santo Antônio e o lançamento do livro ACISAP 50 anos na relação comércio consumidor. Aproveitou, também, para agradecer os associados, diretorias, comunidade, imprensa e órgãos públicos pela parceria em nossas ações e projetos, desejando a todos um Feliz Natal e próspero 2018.