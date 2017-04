Associação Cohab: 19 anos

Fundada em 18/04/1998, a Associação dos Moradores da Cohab completa nesse sábado (29), 19 anos com programação organizada pela popular Vera Preta, na sede da entidade. Com o som de TGS Sonorizações, a partir das 18h haverá uma confraternização com baile. Ela está convidando a todos para a comemoração.