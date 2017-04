Assalto: Perseguição cinematográfica na free way termina com prisão de quatro suspeitos

Uma perseguição policial que começou em Porto Alegre, após assalto a um posto de combustíveis na Avenida Assis Brasil, nessa terça-feira (25), por volta do meio dia, terminou com a prisão de cinco indivíduos no km 1 da free way já na confluência com a ERS 030. Segundo a Brigada Militar, os suspeitos, dentre os quais um menor de idade, ultrapassaram as cancelas dos pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, mas foram parados pela Polícia. Um dos suspeitos foi ferido na troca de tiros ocorrida entre policiais e bandidos. A perseguição movimentou policiais do 20º BPM, apoiados pelo 15º, 26º e 17º BPM, Comando Rodoviário da BM, incluindo uma guarnição da Brigada de Santo Antônio da Patrulha e a Polícia Rodoviária Federal. Um helicóptero Guapo, da Brigada Militar, apoiou a ocorrência.

Os quatro adultos foram levados à DP de Osório, onde foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma, corrupção de menores e receptação, sendo após, recolhidos ao sistema prisional. Nenhum policial ficou ferido.