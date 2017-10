Assaltado ao visitar parente no cemitério

Um homem foi assaltado hoje (12) por volta de 16h30min quando estava junto ao túmulo do pai no cemitério desta cidade. Conforme a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, ele foi assaltado por indivíduos armados que o tomaram como refém, colocando-o dentro do próprio carro, um Focus branco, placa IVI 7962, sendo que conseguiu surpreender os assaltantes, jogando-se do veículo em movimento próximo à Brigada Militar, sofrendo escoriações. A ocorrência está sendo registrada neste momento no plantão permanente da Delegacia de Polícia local. A Brigada faz buscas, mas ainda não conseguiu localizar o carro roubado.