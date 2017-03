Aposentadoria Rural será tema de audiência pública na Expodireto/Cotrijal

Os impactos da Reforma da Previdência na Aposentadoria Rural serão debatidos no próximo dia 10 de março, às 14h, na Expodireto/Cotrijal, em Não-Me-Toque, por iniciativa da senadora Ana Amélia (PP-RS). Parlamentares, lideranças do setor e agricultores de todo o Estado estão convidados a acompanhar a audiência pública que ocorre no auditório central.

Estão sendo convidados para o debate o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, o deputado federal Alceu Moreira (PMDB-RS), o relator da Reforma da Previdência na Comissão Especial na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) e da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip). Além disso, estarão presentes o presidente da Expodireto/Cotrijal, Nei Cesar Mânica, deputados estaduais e federais e lideranças do setor.

SANTO ANTÔNIO

Sobre audiência pública para debater a Previdência Rural e que aconteceu na noite de hoje (03/03) na Câmara de Vereadores, a reportagem só tomou conhecimento através de uma informação do deputado Zé Nunes, mas como já havia outro compromisso agendado, infelizmente não foi possível comparecer. Consta que a organização teria sido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio. O deputado Zé Nunes estava, inclusive, muito interessado e participar de uma reunião para debater o fechamento de escolas rurais.

