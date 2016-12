Apadrinhe uma cartinha para o Natal

Com a véspera do Natal se aproximando, devemos mostrar o nosso lado solidário. É com esse gesto que a Folha Patrulhense recebeu diversas cartinhas, enviadas por crianças ao Papai Noel, e você pode retirá-las até amanha, 23.

No ano passado, o jornal recebeu muitos pedidos e esses foram adotados na campanha com o objetivo de fazer as crianças felizes. Este ano, queremos realizar mais sonhos junto com vocês.

Venha até a Folha Patrulhense e adote uma cartinha.