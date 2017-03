André Selistre quer que repasses da Câmara sejam destinados ao Hospital

O Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, André Selistre, propôs na reunião ordinária, no dia 20, uma solução para finalizar a reforma do bloco cirúrgico do Hospital municipal. O vereador quer que parte do repasse não utilizado pelo legislativo, proveniente da prefeitura, seja encaminhado àquela casa de saúde para a conclusão da obra.

Trata-se de recursos mensais não utilizados, correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, que somados chegam a um valor significativo. A intenção de André, é que este valor seja repassado para o Hospital, por entender ser a melhor forma de auxiliar a situação em que ele se encontra.

Selistre destaca que, na atual circunstância financeira do município, deve-se ter por premissa, a busca por uma solução para a melhoria na qualidade do atendimento e na prestação do serviço em benefício da população, o que leva a Câmara a entender que estes recursos devem ser alcançados ao Hospital municipal.

Esta ação só poderá ser concretizada por conta da Lei 13.019/2014, que regulamenta as parcerias com as entidades. A lei passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017, porém como não foi estabelecida nenhuma parceria nos meses de janeiro, fevereiro e março, o Presidente achou que a cedência da verba para a Casa de Saúde seria o melhor destino para esses valores.

O vereador aproveitou para falar sobre a comentada Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital – CPI – que trata das possíveis irregularidades investigadas pela Justiça Estadual e Ministério Público. Ele ressaltou: “a Câmara de Vereadores de forma sempre responsável, estará atenta e a disposição para a melhor elucidação dos fatos investigados”.