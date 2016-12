André Selistre fala sobre preocupação com obras da Corsan na cidade

O que aconteceu na semana que passou no perímetro central da cidade baixa já havia sido alertado há tempos pelo Vereador André Selistre (PSB).

O edil lembra que em março deste ano já endereçara requerimento ao Prefeito Municipal alertando sobre o risco de que tais obras, caso não fossem executadas em seguida, iriam causar muitos transtornos aos comerciantes, agências bancárias e à comunidade porque a o que fora combinado, de que elas seriam executadas entre janeiro e fevereiro de 2016, terminou não sendo cumprido. E o que aconteceu foi de que a execução terminou ocorrendo no período mais importante em que o comércio tem a grande oportunidade de vendas significativas, que é o do período de Natal e Ano Novo. “Felizmente prevaleceu o bom senso e esses serviços foram suspensos, só sendo retomados em janeiro”, disse o vereador.

JOSEMAR

Josemar Bandeira, presidente da Câmara, também se solidarizou com os comerciantes ao se deparar com o estado em que ficaram as Ruas Santo Antônio e Francisco Borges de Lima.

Ele, que chegou a participar de reunião na ACISAP para debater o assunto, disse ser inconcebível que uma situação como a que foi verificada, termine prejudicando comerciantes e população.