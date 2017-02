Agenda livre do prefeito excepcionalmente no dia 7

A agenda livre do prefeito municipal, programada sempre para as segundas-feiras será realizada excepcionalmente, em uma terça-feira, na primeira semana de fevereiro, em virtude de compromisso agendado anteriormente. Assim semana que vem, Daiçon Maciel da Silva estará atendendo aos patrulhenses sem hora marcada no dia 7 de fevereiro. O atendimento sempre acontece por ordem de chegada, no horário das 8h às 18h.