Agência do INSS em SAP, tema de encontro entre prefeito e vereadores

Daiçon quer solução urgente para prédio com acessibilidade para a agência

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva recebeu o presidente da Câmara de Vereadores, André Selistre e alguns vereadores para conversar sobre as instalações da Agência do INSS no município, entre outros assuntos.

A reunião contou com a presença da gestora da agência do INSS de Santo Antônio, Laura Gomes, além de secretários municipais e da procuradora Geral do Município, Digiane Stecanela. Laura destacou a importância de que a acessibilidade seja observada quando da escolha de um novo local para a agência, e disse que já possui alguns imóveis em vista.

O prefeito garantiu que a prefeitura, em parceria com a Câmara, irá buscar uma solução mais rápida para a instalação da agência em um imóvel com acessibilidade, porém reforçou que esta situação deve ser provisória.“Nós precisamos lutar pela construção da sede própria do INSS no município. Na gestão anterior enquanto prefeito desta cidade fizemos a doação da área e agora precisamos concretizar este projeto. Só assim teremos a garantia da permanência do Instituto no município”, afirmou.

O secretário Geral de Governo, Gestão e Planejamento Ferúlio José Tedesco lembrou que no mês passado esteve com o secretário André Randazzo dos Reis na superintendência do INSS, em Santa Catarina, onde tiveram a confirmação de que a elaboração do projeto do prédio está garantida.

O encontro também serviu para oficializar o retorno dos recursos mensais para a Prefeitura, não utilizados pela Câmara de Vereadores, correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. O prefeito agradeceu a atitude do Legislativo e cumprimentou, na pessoa do presidente, todos os vereadores, por entenderem que oferecer um atendimento hospitalar de qualidade é prioridade e estarem então, contribuindo para que isso ocorra.