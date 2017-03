ACISAP quer promover cursos de qualificação no comércio local

Preocupada no sentido de que melhore a qualidade de atendimento ao cliente junto ao comércio local, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da Patrulha, realizou esta semana, reunião com o presidente do Sindilojas Canoas, Denerio Rosales Neumann, que esteve acompanhado de Edson Medeiros e com o diretor do Senac Gravataí José Carlos Cardoso Elyseu, para debater dois assuntos importantes: a necessidade de melhor qualificação de funcionários do setor lojista para atendimento ao público e de alguns cursos de acordo com as necessidades de empresários das áreas do comércio, indústria e serviços.

No encontro presidido pelo empresário e vice-presidente da ACISAP, Valdeci Lino da Cunha, e do qual também participou a Secretária Executiva, Beatriz Marques, ficou estabelecido que a primeira medida tomada será um curso de qualificação, que deverá ser realizado na segunda quinzena de abril. Após, por sugestão do diretor do Senac e acatado pelo presidente do Sindilojas e diretoria da ACISAP, serão realizados três cursos: o primeiro, em maio, de Atendimento ao cliente, vindo de encontro ao primeiro objetivo da diretoria da ACISAP. O segundo, em julho, de Técnicas de Vitrinismo e o terceiro, em setembro, de Auxiliar de Crédito e Cobrança.

Após o encontro pela manhã na sala de reuniões da ACISAP, houve uma visita à rádio Itapuí e à tarde audiências na Câmara de Vereadores e com o prefeito Daiçon Maciel da Silva em seu gabinete.

Para o vice-presidente da ACISAP a reunião foi bastante produtiva, Valdeci Lino da Cunha, concorda em melhor qualificação tanto de comerciantes como funcionários.