Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferida

Um acidente hoje (06/02) pouco antes das 11h30min resultou em ferimentos na condutora de uma moto Yamaha, placa de Gravataí IOJ 5153.

A ocorrência foi verificada quando o Ford Ka placa MAN 9155, que saia de uma revenda de gás, estava entrando na João Pedroso da Luz, altura do número 1306, acontecendo a colisão. O motorista e populares socorreram Lidiane dos Santos Viana, que foi atendida inicialmente pelos Bombeiros e após, pelo SAMU. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Não houve interrupção no trânsito naquela movimentada artéria. Não se sabe a natureza dos ferimentos da vítima que está sendo atendida neste momento no Hospital Santo Antônio.