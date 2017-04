A morte de Cacau do CFC

A morte do popular Cacau do CFC, ocorrida na noite de 23 de março, no Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa, em Porto Alegre, foi bastante lamentada na comunidade. Cacau trabalhou durante três anos como Instrutor do Centro de Formação de Condutores.

Ele ficou hospitalizado durante quase um mês, tendo falecido às 22h30min, daquela noite, sendo o corpo velado na Funerária Catelli e sepultado na tarde de sexta-feira (24/03), no cemitério da cidade.

A família postou um comunicado no Facebook dias após sua morte, num preito à sua memória.