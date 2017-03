4ª Feira de Cinzas marca início da Quaresma

Ontem, quarta-feira, com a imposição das cinzas, na Igreja Católica, iniciou o período da Quaresma que antecede a Páscoa.

Em todas as igrejas houve a tradicional colocação das cinzas, lembrando que o homem “é pó e que ao pó tornará”, segundo citação bíblica. A cerimônia lembra que o homem tem vida passageira aqui na Terra, e que a vida definitiva está na Eternidade com Deus. A Quaresma é tempo de oração, penitência e jejum como preparação para a Páscoa. O uso das cinzas tem origem no Antigo Testamento, simbolizando dor, morte e penitência.

Campanha da Fraternidade

Ao mesmo tempo foi lançada mais uma edição da Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15).