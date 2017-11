3º Peixe & Cia. nesse domingo

Vai ser no domingo (19), a terceira edição do Peixe & Cia. Realizado no salão de Barro Vermelho, o evento terá, ao meio dia, um cardápio composto por filé de tilápia frito, carpa assada, escondidinho de tilápia, pirão de peixe, lasanha de peixe, salpicão de peixe com arroz e saladas. O preço por pessoa será de R$ 28,00.

Ingressos antecipados poderão ser obtidos através dos telefones: 98044.4189 e 98555.8656. O evento tem como apoiadores a Emater e a prefeitura, através da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.