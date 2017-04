2ª Edição do Gabinete Móvel será no Barro Vermelho

Após ter atendido grande público em sua primeira edição, na Vila Palmeira, o Gabinete Móvel, conduzido pelo Vereador Rodrigo Massulo, fará sua próxima parada nesse sábado, 29, na localidade de Barro Vermelho.

O atendimento ocorrerá, conforme o primeiro, das 10h às 12h de sábado e terá o objetivo de recolher as demandas das localidades e passá-las ao Poder Executivo.

A segunda edição do Gabinete Móvel irá ocorrer em frente ao Mercado Compre Sempre, na Rua Teobaldo Luiz Machado, no Barro Vermelho. Como de costume, o vereador estará atendendo a comunidade em um espaço apropriado, um bom chimarrão e muita receptividade.