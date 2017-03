25 anos da primeira Clínica Veterinária de SAP

Com sua sede inicialmente na R. João Pedroso da Luz, a Clínica Veterinária Bichos e Cia. está desde 1998 estabelecida com sede própria na R. Major João Villa Verde, 221.

Especializada em clínica e cirurgia de cães e gatos, atende também animais exóticos e silvestres. Presta serviços de consultas, vacinas, cirurgias, ecografias, hospedagem, hospitalização, banho e tosa, laudos e atestados.

Para comemorar esta data tão significativa seus proprietários, Cláudia e Carlos, prepararam dias de eventos.

O primeiro evento será dia 07 de abril, sexta-feira, das 9h às 16h30min, em benefício a ONG Animal Shelter. Nesse dia terá brechó, artesanato, feira de adoção, quitutes à venda e outras surpresas.

Ainda acontecerão dias de eventos que serão previamente divulgados pelas mídias locais e internet, com colaboradores como Hercosul, Scalibor, Bravecto e outros mais. Dentre as premiações teremos, ao final do mês, o sorteio de um petbook com a renomada fotógrafa patrulhense, Dani Bomfin, somente para aqueles que prestigiarem os eventos. Acompanhem e prestigiem, estão todos convidados!