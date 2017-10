TimeBus: Já fez o download do app?

Lançado há uma semana, diversas pessoas já realizaram o download do aplicativo TimeBus Gravataí no Itunes ou na PlaySotre. Só na plataforma do Google, mais de mil downloads haviam sido registrados até à tarde desta segunda-feira. O app permite que passageiros acompanhem o trajeto de todas as linhas urbanas de ônibus de Gravataí, em tempo real e pode ser baixado gratuitamente. São mais de 1.000 pontos de paradas mapeados, assim como o percurso em todas as vias que os ônibus municipais percorrem, que agora estão equipados com GPS.

Se você ainda não fez o download do aplicativo e é usuário do transporte público municipal, baixe agora mesmo o app. Basta entrar na PlayStore, se seu smarthphone tiver o sistema operacional android, no campo pesquisar digitar TimeBus, clicar sobre a opção de mesmo nome que aparecer no resultado de busca, clicar em instalar. Concluída a instalação, é só abrir o aplicativo e usufruir dos benefícios que ele proporciona. O mesmo passo-a-passo serve para usuários de smartphones com sistema IOS.