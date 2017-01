Temporal desta quarta foi equivalente há 15 dias de chuvas

As fortes chuvas que atingiram toda a região metropolitana na tarde desta quarta-feira, 4, marcaram 65mm em apenas 2h, o equivalente a 15 dias de chuva – informa a Defesa Civil de Gravataí. Devido ao excesso, que provocou um colapso na drenagem urbana, foram registrados na cidade alguns pontos de alagamentos isolados, além de queda de árvores.

O órgão constata que as cheias causadas por este fenômeno atípico, foi também potencializado devido ao rompimento de tubulações, consequência do acúmulo de lixo nas vias e detritos.

Desde o começo do temporal, equipes da Defesa Civil, da Fiscalização do Trânsito, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e da Associação de Resgate Anjos do Asfalto, monitoram a cidade e orientam a população. “As equipes da Prefeitura estão nas ruas realizando os consertos das estruturas públicas no menor tempo possível. E os estragos poderiam ter sido muito piores, a exemplo de outros municípios da Região Metropolitana, se a cidade já não estivesse sendo melhorada na sua estrutura física, viária e de saneamento nos últimos anos” explica Nadir Rocha, prefeito interino de Gravataí.

Pontos de alagamentos e quedas de árvores constatados

Mais de 50 ruas e avenidas na cidade foram identificadas com anormalidades, como alagamentos e quedas de árvores. Até a tarde de ontem os consertos estavam avançados e continuam sendo realizados pelas equipes de trabalho da Prefeitura. Três residências da cidade foram destelhadas nos bairros São Geraldo, Bonsucesso e São Vicente.

A Farmácia Municipal sofreu um destelhamento parcial e algumas calhas ficaram danificadas, e em virtude disso o atendimento retornará na próxima segunda-feira, 9. Com exceção das Unidades de Saúde Érico Veríssimo, Nova Conquista, São Marcos, Morada do Vale I, Vila Branca e Santa Cecília, mais atingidas pelas chuvas, todas as demais estão com atendimento normal ou com pequenas restrições, incluindo o Pronto Atendimento Municipal 24h.