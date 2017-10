Temporal causa alagamentos pontuais em Gravataí

As fortes chuvas que atingiram o Estado entre a noite de quarta-feira e madrugada de quinta, não provocaram grandes estragos em Gravataí. A informação é da Defesa Civil do município. Segundo o coordenador do órgão, Paulo Roberto Almeida, só foram registrados alagamentos pontuais em algumas vias da cidade devido a grande quantidade de chuva. Já pela manhã de quinta-feira, a situação já havia normalizado.

“Não recebemos nenhum chamado e os arroios não transbordaram. O temporal não chegou tão forte aqui na cidade como em outras regiões do estado”, comentou Almeida. Ainda assim, a Defesa Civil continua monitorando a situação e, em caso de necessidade, pode ser acionada pela população pelo 153 ou pelo 51 9 9332.7385.

Em 12 horas foi registrada uma precipitação de 60 milímetros. Somado com o registrado no temporal da última semana, 145 milímetros, já choveu em Gravataí pelo menos 70% a mais do que o previsto para todo o mês de outubro (entre 120 e 150 milímetros).

40 municípios atingidos no RS

Porto Alegre e cidades do interior foram atingidas por alagamentos, destelhamento de casas, falta de energia elétrica e queda de árvores. Estradas também foram bloqueadas. Segundo levantamento da Defesa Civil Estadual, pelo menos 40 cidades foram atingidas e 1.746 residências foram afetadas pelas chuvas, segundo boletim divulgado no final da tarde de quinta-feira pela Defesa Civil Estadual. Ventos de 134 quilômetros por hora (km/h) foram registrados em Cruz Alta; em Soledade chegaram a 112 km/h. Não há registro de pessoas feridas, apenas danos materiais.

Previsão para o final de semana

Sexta-feira

Ar mais seco garante a presença de sol e nuvens ao longo do dia. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Sul/Sudeste. A temperatura terá maior variação favorecendo um amanhecer um pouco frio, mas com uma tarde agradável. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 25°C e 27°C.

Sábado

O tempo volta a ficar instável com muitas nuvens que provocam chuva no decorrer do dia. A chuva deve ser forte em alguns momentos e não se descarta o risco de temporal passageiro com vento forte. A temperatura entra em declínio no fim do dia e esfria mais a noite. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 21°C e 23°C.

Domingo

Ar seco e frio de origem polar firma o tempo e o sol aparece com nuvens ao longo do dia. A temperatura terá queda mais acentuada a noite. Mínimas entre 10°C e 12°C e máximas entre 19°C e 21°C.