SAC SOGIL no WhatsApp

Desde ontem, a SOGIL disponibiliza uma nova plataforma de atendimento no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). A SOGIL terá um número de WhatsApp para repassar, exclusivamente, informações de horários solicitadas pelos clientes. Essa melhoria tem o objetivo de tornar mais ágil e instantânea a comunicação com os clientes.

O número do WhatsApp SOGIL é o 9953 0590 e o horário de atendimento funcionará das 8h às 17h. Mensagens fora desse horário serão respondidas no dia posterior de acordo com a disponibilidade das atendentes, pois serão priorizadas as informações solicitadas dentro do período estabelecido pela SOGIL.

O contato para reclamações sugestões e elogios permanecerá sendo oficializado, apenas, pelos telefones do SAC, 0800 510 7080 ou 3484 8080.

A Diretora de DRH da SOGIL, Ana Cristina Pastro Pereira fala da importância desse novo canal. “Estamos sempre buscando melhorias para nossos clientes e o WhatsApp tem sido uma ferramenta destaque na comunicação entre as pessoas e nosso objetivo é facilitar o atendimento aderindo a instantaneidade proposta pelo aplicativo”, destacou Ana Cristina.