Rompimento de adutora deixa 22 bairros sem água

O rompimento de uma adutora, na altura da parada 65 da Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, deixou pelo menos 22 bairros com o abastecimento de água interrompido entre a manhã e o início da noite desta quinta-feira, em Gravataí. Devido ao rompimento, o asfalto cedeu e uma cratera abriu na via. Um ônibus da Sogil chegou a cair no buraco e precisou ser guinchado. Ninguém se feriu e os passageiros tiveram que fazer baldeação.

Durante o conserto, o trânsito no local ficou afetado, já que a via ficou parcialmente bloqueada. Segundo a Corsan, foram atingidos os seguintes bairros: Bom Princípio, São Judas Tadeu, Vila Rica, Bom Fim, Parque Florido, Vila Elisa, São Vicente, Parque do Sol, Novo Mundo, Cruzeiro, Santa Fé, Central, Parque Olinda, São Luiz, Nossa Chácara, Monte Belo, COHAB A, São Jerônimo, COHAB B, Vila Branca , Vera Cruz e Bonsucesso.