RGE investe R$ 1,4 milhão em ação de Eficiência Energética em Gravataí

A Rio Grande Energia (RGE) está investindo R$ 1,4 milhão para auxiliar na redução da conta de energia elétrica e dar mais qualidade de vida a famílias de baixa renda que residem em Gravataí. Por meio de seu Programa de Eficiência Energética (PEE), a distribuidora do Grupo CPFL Energia está doando e instalado 2.158 chuveiros eficientes equipados com trocadores de calor a moradores em vulnerabilidade social do bairros e loteamentos da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. A previsão é de que até o final deste mês todas as instalações sejam concluídas.

Com a doação dos equipamentos, a RGE quer criar uma cultura do consumo consciente de energia elétrica e evitar o gasto com o chuveiro convencional, que é responsável pelo consumo de 35% da composição da fatura mensal de energia elétrica de uma residência.

Os chuveiros doados pela RGE são 50% mais econômicos do que os modelos convencionais. Isso porque são equipados com um mecanismo que aquece a água antes dela passar pelo chuveiro. Desta forma, o eletrodoméstico necessita de menos energia para esquentar a água do banho.

Com o projeto da Eficiência Energética, a estimativa é de ocorra uma economia de 3.452,8 MWh/ano e a redução na emissão de 461,98 toneladas de CO2 na atmosfera. A energia poupada pela doação do eletrodoméstico seria possível abastecer 17.264 residências durante 30 dias.

A RGE investiu R$ 16,2 milhões em ações de eficiência em 2016 nos municípios de sua área de concessão. O valor é 43,3% superior ao aplicado em 2015. As iniciativas proporcionaram uma economia de 5.982 MWh/ano no consumo de energia elétrica. O total economizado é capaz de abastecer 2.770 residências durante 12 meses.