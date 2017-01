Quatro vias são revitalizadas nos dois primeiros dias do ano

Com a trégua das chuvas nos primeiros dias de 2017, quatro ruas foram revitalizadas na cidade. Nesta segunda-feira (2), as equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas recapearam um trecho de aproximadamente 300m da Rua Otto Alves dos Santos, no bairro Dom Feliciano, além de iniciar o trabalho de nivelamento de solo e preparação para recebimento de manta asfáltica na Rua Pedro Dutra, no bairro Santa Cruz.

Já na manhã de hoje (3), a Smop deu início ao recapeamento da Rua Doutor Luiz Bastos do Prado, no Centro e à revitalização da Rua Carlos Linck, no Centro. O material utilizado para a recuperação e pavimentação destas quatro vias é produzido pela Usina de Asfalto do Município. A recuperação da Usina de Asfalto pela administração municipal garante um bom volume de produção, possibilitando a execução destas obras, resultando em um benefício direto para toda a comunidade.