Procon comemora Dia do Consumidor

O Dia Mundial do Direito do Consumidor, comemorado hoje, 15 de março e o Procon Municipal de Gravataí, recebeu na tarde de atendimento deste dia 15 de março os consumidores com festa. A assessora jurídica Daiana Guarizi Gnoatto, afirma que o Direito do Consumidor está em ascensão. “Estamos diante de consumidores sedentos por justiça e informação. Hoje, com a facilidade do acesso à informação, o nosso público conhece seus Direitos e busca exercê-los. O Procon Municipal de Gravataí é bastante procurado pois temos um alto índice de solução amigável dos conflitos”, explica.

O coordenador do Procon Gravataí, Paulo Dias, parabenizou toda a equipe do pelo empenho e dedicação na solução das demandas dos consumidores. “Gravataí é modelo de gestão e atendimento para cidades vizinhas, desenvolvendo um trabalho de extrema relevância para comunidade local”, resumiu.

O Procon fica localizado na Rua Irmão Geraldo, 141 (4º andar, sala 402), no bairro Salgado Filho. O órgão atende também pelo telefone 3600.7661.