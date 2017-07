Primeira solenidade de Juramento à Bandeira será dia 28 de julho

A Junta de Serviço Militar (JSM) está convocando os jovens nascidos em 1999 ou anos anteriores para a primeira solenidade de Juramento à Bandeira. A cerimônia será dia 28 de julho, a partir das 9h, no Aldeião (Rua Adolfo Inácio Barcelos, s/n). É obrigatória a presença de todos aqueles que tiverem marcado, em seu Certificado de Alistamento Militar, a respectiva data de apresentação.

Após a solenidade, os jovens que participarem da cerimônia receberão um comprovante de que prestaram o juramento, o qual indicará, também, as datas em que o alistado poderá retirar, na sede da JSM (Rua Anápio Gomes, 1317, centro), o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

De acordo com o secretário da Junta Militar, Moacir Souza, após a liberação do CDI o cidadão estará em dia com suas obrigações referentes ao Serviço Militar. Todos os jovens que completaram 18 anos estão convocados para o juramento.

“Aqueles que se alistaram precisarão realizar o processo completo para depois estarem plenamente liberados”, explicou Souza.