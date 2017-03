Nesta quarta: Trinta bairros terão o abastecimento de água interrompido

Pelo menos 30 bairros terão o abastecimento de água interrompido a partir da manhã desta quarta-feira (22) devido a obras de modernização da Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT-4) em Cachoeirinha. O serviço será iniciado às 6h e deve ser concluído até o meio-dia. O fornecimento deve se normalizar gradativamente até a noite. Os bairros atingidos são: Bom Princípio, Fundos do Bom Fim, Parque Florido, Vila Rica, Elisa, Mundo Novo, Cruzeiro I e II, Central, Santa Fé, Santa Clara, Cohab A e B, Nossa Chácara, São Luiz, Monte Belo, São Jerônimo, São Geraldo, Vila Branca, Vera Cruz, Morada do Vale I, II e III, Garibaldino, Planaltina, Esplanada, Dona Helena, Águas Claras, Jobim, Parque Olinda.

No valor de R$ 2,36 milhões, o investimento amplia a oferta de água e aumenta a segurança do abastecimento para Cachoeirinha e Gravataí. A modernização inclui a substituição de quatro grupos motobomba (GMBs) por peças de maior potência, além da instalação de quadros de comando com conversores e a substituição das canalizações de sucção e recalque. Os serviços foram divididos em etapas para reduzir o tempo de parada do abastecimento. A EBAT-4 é a maior elevatória de água tratada do sistema integrado das duas cidades, e com as obras, terá sua vazão ampliada para 780 litros por segundo.