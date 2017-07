Nesta quarta: Dia de Assembleia Pública Municipal da Consulta Popular

Nesta quarta-feira, a partir das 19h, no CTG Aldeia dos Anjos (Rua Adolfo Inácio Barcelos, 1553), será realizada a Assembleia Pública Municipal da Consulta Popular 2017, promovida pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Governança e Comunicação Social – SMGCS e do Conselho Regional de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul Delta do Jacuí – Corede. A Consulta Popular é um instrumento de participação da sociedade, que define parte dos investimentos que constarão no próximo orçamento do Estado. A etapa final da votação ocorrerá de 1º a 3 de agosto.

O secretário de Governança e Comunicação Social, Claiton Manfro, destacou a importância da participação popular durante todas as etapas que antecedem à Consulta Popular, no início de agosto. “Como vivemos num momento de crise política, é fundamental que todos os cidadãos estejam inseridos nesse processo de reconstrução do Estado. A articulação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário é de extrema importância para que possamos firmar este novo acordo sócio-político, onde a comunidade gravataiense assume o papel de protagonista” ressaltou.

Neste ano, além da votação pela internet e urnas itinerantes em agosto, os eleitores poderão votar pelo celular, seja através do aplicativo ou por mensagem de texto. Para aqueles que escolherem a opção online ou presencial será necessário o número do título de eleitor. A cada 30 participantes, com idade mínima de 16 anos, o município garante o direito de eleger um delegado para a Consulta Popular. “Quanto mais participantes maiores as chances de atendimento das nossas prioridades”, destacou Manfro. Mais informações no portalwww.consultapopular.rs.gov.br. Durante a Assembleia, serão escolhidas as prioridades para a aplicação dos recursos nas áreas de saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico, agricultura, turismo, ciências e tecnologia, esporte, lazer e cultura, infraestrutura urbana e saneamento, meio ambiente e mobilidade.