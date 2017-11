NESTA NOITE Falta de água atinge 70 bairros da região

Pelo menos 70 bairros de Gravataí e Cachoeirinha terão o abastecimento de água afetado nesta noite devido a obras de melhorias na rede, segundo informação divulgada no site da Corsan. Os trabalhos estão previstos para iniciar às 22 horas e devem ser concluídos por volta das 3 horas da madrugada de amanhã. O abastecimento deve estar normalizado até a noite desta quarta-feira. Maiores informações pelo telefone 0800 646 6444.

As localidades atingidas em Gravataí são: São Judas Tadeu, Bom Princípio, fundos do Bonfim, Vila Rica, Novo Mundo, Parque Florido, São Vicente, Elisa, Sitio Santa Fé, Parque do Sol, Vila Central, Cruzeiro I e II, Parque Olinda, São Luiz, Monte Belo, Nossa Chácara, São Jerônimo, Cohab A, Vila Branca, Garibaldino, Vera Cruz, São Geraldo, Bonsucesso, Jardim Esplanada, Parque dos Eucaliptos, Planaltina, Águas Claras, Quinta do Sol, Moradas do Vale I, II e III, Dona Helena, Monte Claro, Recanto das Taquareiras.

Já em Cachoeirinha, os bairros que terão o abastecimento afetado são: Parque da Matriz, Jardim Atlântico, Monte Carlo, Princesa Isabel, Condomínio Piacenza, Condomínio Villagio Di Venezia, Condomínio Villas Di Vicenza, Ravenna, Firenze, Jardim Colinas, Navegantes, Parque Brasília, Pontaporã, Vila City Nova, Velha, Quitandinha, Vila da Paz, Jardim Atlântico, Parque Silveira Martins, Distrito Industrial, Jardim do Bosque, Granja Esperança, Túnel Verde, Betânia, Santa Cruz, Vista Alegre, Anair, Chácara das Rosas, Vila Fátima, Nova Cachoeirinha, Marechal Rondon, Chico Mendes, Canarinho, Loteamento Cachoeirinha, Jardim dos Estados.