Moradores protestam pela falta de água

Aproximadamente 100 pessoas bloquearam a ERS-118, nos dois sentidos, na altura do semáforo do Morro do Coco, altura do km 20 da rodovia, na tarde de hoje. Conforme a Brigada Militar, o protesto ocorreu em virtude da falta de abastecimento de água na região. Segundo a Corsan, o abastecimento ficou comprometido devido a queda de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA) que abastece a cidade – ocasionada devido ao temporal da última quarta-feira, que derrubou diversos postes de luz. Ao menos 40 bairros tiveram o abastecimento de água comprometido em Gravataí, segundo informações obtidas junto ao site da estatal. São eles: Altaville, Auxiliadora, Búzios, Cohab C, Centro, Distrito Industrial, Dom João Becker, Dona Neila, Imperial, Itatiaia, Jansen, Jardim do Cedro, Loteamento da Lagoa, Morada do Sobrado, Morada Gaúcha, Neópolis, Nova Conquista, Oriçó, Padre Reus, Paradiso, Parque dos Anjos, Parque Eli, Passo das Canoas, Passo das Pedras, Pôr do Sol, Rincão da Madalena, Bonsucesso, Castelo Branco, Marrocos, Natal, Barnabé, Rosa Maria, Sagrada Família, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Cruz, São Geraldo, São Vicente, Vila Nova e Xará. A previsão é que o serviço comece a normalizar no decorrer desta quinta.