Mais uma opção para a aquisição de tíquetes de estacionamento

A instalação dos parquímetros nas principais vias de Gravataí é garantia de comodidade aos motoristas que necessitam estacionar o carro na área azul. A Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semurb), implantou 12 desses equipamentos nas ruas centrais do município, como mais uma opção de aquisição dos tíquetes de estacionamento com a utilização de moedas.

“Os moradores que circulam de carro pelo centro da cidade terão mais essa alternativa para a aquisição o tíquete de estacionamento”, destacou o titular da Secretaria, Adão de Castro. O sistema já disponibilizava aos usuários da área azul a compra dos bilhetes de estacionamento através de aplicativo de celulares, nas lojas credenciadas e com os próprios orientadores. “Antes, nunca tinha lugar para deixar o carro. Agora, é só olhar que já se acha onde colocar o carro e fica bom para todos, pela facilidade do pagamento e porque quem vem para o centro sempre é para algo rápido” afirma Carlos Sebastian, ao fazer suas compras perto da igreja Matriz.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, os equipamentos instalados nas ruas centrais do município são os mais modernos do país. “Gravataí está sendo pioneira na implantação destes aparelhos”, frisou Castro. Os parquímetros são totalmente ecológicos, uma vez que o funcionamento é 100% através de energia solar.

O estacionamento rotativo, conforme observou o secretário, possibilita que um número maior de veículos utilize as vagas, resultando numa maior fluidez do trânsito e mais justiça na ocupação dos espaços públicos. “É a democratização do estacionamento no centro de Gravataí”, ressaltou.