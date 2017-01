Mais de 30 bairros podem ficar sem água nesta noite

Devido aos trabalhos de modernização da Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT-4), em Cachoeirinha, mais de 30 bairros de Gravataí podem ter o abastecimento comprometido nesta quarta-feira. Segundo a Corsan, o serviço será iniciado hoje à noite e deve ser concluído na madrugada desta quinta-feira. A expectativa é que o abastecimento de água se normalize no decorrer de amanhã.

Os bairros atingidos são: São Judas Tadeu , Bom Principio, Fundos do Bonfim, Vila Rica , Novo Mundo, Morada do Vale III, Parque Florido, São Vicente, Elisa, Sitio Santa Fé, Parque do Sol, Vila Central, Cruzeiro I e II, Parque Olinda , São Luiz, Monte Belo, Nossa Chácara, São Jerônimo, Garibaldino, Vera Cruz, Vila Branca, São Geraldo, Bonsucesso, Jardim Esplanada, Parque dos Eucaliptos, Planaltina, Águas Claras, Quinta do Sol, Morada do Vale I, II, Dona Helena, Monte Claro, Recanto das Taquareiras. Bairros de Cachoeirinha também serão afetados.

Segundo a estatal, a modernização da Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT-4) inclui a substituição de quatro grupos motobomba por novos com maior potência, além da instalação de quadros de comando com conversores e a substituição das canalizações de sucção e recalque. Essa é a segunda fase dos serviços, que foram divididos em etapas para reduzir o tempo de parada do abastecimento. A EBAT-4 é a maior elevatória de água tratada do sistema integrado de Gravataí e Cachoeirinha e, com as obras, terá sua vazão ampliada para 780 litros por segundo. O investimento é de R$ 2,36 milhões.