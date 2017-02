Mais de 30 bairros podem ficar sem água a partir das 23h desta terça-feira devido aos trabalhos de modernização da Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT-4), em Cachoeirinha. Segundo a Corsan, os bairros afetados são: São Judas Tadeu , Bom Principio, Fundos do Bonfim, Vila Rica , Novo Mundo, Morada do Vale III, Parque Florido, São Vicente, Elisa, Sitio Santa Fé, Parque do Sol, Vila Central, Cruzeiro I e II, Parque Olinda , São Luiz, Monte Belo, Nossa Chácara, São Jerônimo,Garibaldino, Vera Cruz, Vila Branca, São Geraldo, Bonsucesso, Jardim Esplanada, Parque dos Eucaliptos, Planaltina, Águas Claras, Quinta do Sol, Morada do Vale I, II, Dona Helena, Monte Claro e Recanto das Taquareiras. O serviço deve ser concluído na madruga e o abastecimento deve ser normalizado ao longo desta quarta. Além de Gravataí, 26 bairros de Cachoeirinha terão o abastecimento interrompido.

De acordo com a Corsan, este trabalho de modernização, que está na terceira etapa de execução, tem por objetivo ampliar a oferta de água e aumentra a confiabilidade e a segurança do abastecimento no sistema integrado de Cachoeirinha e Gravataí. Estão sendo investidos R$ 2,36 milhões.