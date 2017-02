Lojistas do Shopping protestam em frente ao Fórum

Após um dia inteiro de muitas reuniões em busca de soluções para o problema do corte de energia elétrica no Shopping Gravataí, um grupo de lojistas protestou em frente ao Fórum de Gravataí, na tarde desta terça-feira (21). O complexo completa hoje 12 dias sem fornecimento de energia pela RGE, mas a atual administração contratou dois geradores. Entretanto, os equipamentos que não estão suprindo as necessidades e, ainda, um foi desligado ontem. A manifestação aconteceu depois que o grupo, acompanhado pela advogada Eliane Fontoura Soster, foi recebido pela juíza Keila Silene Tortelli. Os lojistas buscam a mudança de gestão do Shopping, hoje aos cuidados do MGrupo. Nos cartazes do protesto, as frases “Queremos nossa luz de volta” e “Fora MGrupo” expressavam a indignação dos lojistas, que estão trabalhando em situação precária, com energia racionada atualmente disponibilizada por um gerador. Além do prejuízo nos negócios, clientes e funcionários das lojas reclamam do calor insuportável, porque não há mais energia para funcionamento do ar condicionado. Eles não sabem se o Shopping sequer vai abrir nesta quarta-feira. Enquanto os problemas se acumulam, eles aguardam pacientemente a decisão da Justiça.

A troca de gestor do Shopping Gravataí pode acelerar a normalização das atividades, uma vez que o MGrupo perdeu todos os prazos de um acordo judicial homologado recentemente.

Os empreendedores, muitos dos quais investiram todas as suas reservas no Shopping Gravataí lamentam as perdas que estão tendo e a situação dos cerca de mil colaboradores, entre diretos e indiretos, que não aguentam mais a incerteza sobre seus empregos e o calorão que precisam enfrentar todos os dias. O Sindilojas vem dando suporte a seus representados e associados, cedendo espaço para as reuniões e suporte técnico para todas as atividades do grupo.