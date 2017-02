Lojistas buscam solução para dívida do Shopping

Liderado pelo empresário Evandro Ribeiro e representado pela advogada Eliane Fontoura Soster, um grupo de lojistas do Shopping Gravataí se reuniu na manhã desta segunda-feira, 20 de fevereiro, no Sindilojas. O objetivo foi buscar soluções para os problemas enfrentados nas últimas semanas, entre eles uma dívida de R$ 1,79 milhão com a RGE, não paga pela empresa administradora do complexo comercial. Um sinal claro de que as coisas andam mal no empreendimento, na semana passada, a Justiça acatou o pedido de falência de um dos credores da Magazine Incorporações, empresa do MGrupo que construiu o Shopping Gravataí.

Segundo Eliane, Evandro, dono de três lojas no Shopping, procurou seu escritório na quarta-feira passada, porque a RGE havia suspendido o fornecimento de energia.

“Em nome dos lojistas que estamos representando, procuramos a administração do Shopping Gravataí, que nos informou ter uma dívida de R$ 152 mil com a distribuidora, depósito que seria feito até sexta-feira. Eles alegaram questões éticas para não darem maiores informações sobre a questão, o que acabou não se concretizando”.

Dez vezes mais

Ainda conforme a advogada, ela e seus clientes procuraram a RGE, onde foram informados de que o montante da dívida era mais de 10 vezes o valor informado, porque a conta do Shopping não era paga desde agosto de 2016. Um acordo firmado com os administradores e a RGE, acabou não sendo cumprido. Diante disso, a concessionária de energia já avisou que não fará uma nova negociação com o Shopping.

O detalhe é que os empreendedores afirmam ter pago as contas de energia em dia para a administração, contrariando a informação do MGrupo publicada pela imprensa regional, de que o corte se deve à inadimplência dos lojistas. Na reunião desta segunda-feira, o grupo decidiu adotar outras medidas, que por enquanto, não serão divulgadas. O objetivo é manter as lojas abertas e preservar os empregos, que são cerca de 1 mil, entre diretos e indiretos.

Apoio

Na semana passada, o presidente em exercício do Sindilojas, Airton Duarte, a título de apoio aos lojistas, enviou ofícios colocando a entidade à disposição de todas as partes envolvidas. Os documentos foram enviados para a Superintendência do Shopping Gravataí, Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindec), RGE/CPFL, 17º BPM (tendo em vista os riscos de segurança) e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo.