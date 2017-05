Instabilidade climática deve chegar a Gravataí

Uma frente fria se aproxima do município e pode provocar queda na temperatura com potencial para temporais intensos, ventos fortes e localizados a partir desta sexta-feira (12) e durante todo o fim de semana. Hoje, o ar seco e frio garante o predomínio do sol com máximas entre 21ºC a 23ºC, porém, ao fim do dia, nuvens aumentarão. A madrugada será de frio com temperatura mínima variando entre 10ºC e 12ºC. Amanhã, o tempo ficará instável e chuvoso. O alerta é para fortes chuvas acompanhadas de raios e trovoadas em alguns momentos, e não se descarta também ventos fortes e eventual queda de granizo. A temperatura varia entre 15ºC e 21ºC. Já para o fim de semana o tempo permanecerá instável. No sábado, 13, mantém-se o alerta para chuvas fortes porém, no domingo, 14, o sol pode aparecer pela tarde em meio a alguns momentos de garoas. À noite, a temperatura pode chegar a 13ºC com ventos fortes, deixando a sensação térmica ainda mais baixa.