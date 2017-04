Gravataí entre as seis melhores cidades do Estado para viver

Títulos nacionais não param de chegar nas terras gravataienses. Em último estudo realizado pela consultoria Macroplan, publicado pela Revista Época neste final de semana, o município está entre as 100 Melhores Cidades para Viver no Brasil, ficando à frente de municípios como Canoas, Feira de Santana (BA), e Duque de Caxias (RJ). Gravataí também é uma das únicas seis cidades de todo o Estado que figuram no ranking nacional. Para chegar a esta conclusão, a consultoria analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em áreas distintas e primordiais ao desenvolvimento: saúde, educação e cultura, segurança, saneamento e sustentabilidade. Os pesos dos indicadores e das áreas que compõem o índice foram divididos em 35,3% para educação e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança.

Ou seja, o estudo apresenta o Índice Desafios da Gestão Municipal, que compara o desenvolvimento das cidades nestas áreas. A partir do indicador, é possível observar a situação atual e a variação da posição relativa de cada município no período de 10 anos. Estas 100 cidades representam 39% da população brasileira, produzem 50% do PIB e respondem por 54% dos empregos formais no país.

Somos o 1º no Brasil em redução de óbitos infantis

O estudo mostra que dos 100 melhores municípios, Gravataí é a cidade primeira colocada em redução dos números de óbitos infantis. Enquanto a Organização Mundial da Saúde aceita 10 entre cada mil nascidos vivos, a cidade marca 7,5. Os índices são frutos do investimento feito nos últimos anos no âmbito da saúde municipal, como a criação do Programa Bebê Saúde e a modernização do Centro Obstétrico e o Dia do Bebê.

A administração mais transparente do país está aqui

Já no quesito Transparência nas Contas Públicas, desde o início do primeiro mandato em 2013, o atual governo municipal disponibiliza aos cidadãos todos os dados sobre investimentos, pagamentos e contratos da cidade.

“Os munícipes têm à sua disposição na internet todo o mapa da transparência, que inclui dados tributários e fiscais. Lá também temos todos os números de pagamentos e serviços”, explicou o chefe do Poder Executivo.

“A gestão preocupou-se em mostrar ao cidadão a realidade tanto que, por dois anos consecutivos, o Tribunal de Contas do Estado agraciou Gravataí com o Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet, que atende a Lei Federal 12.527/2001″, disse orgulhoso o prefeito relacionando com a nota máxima obtida.