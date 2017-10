Festival de Food Truck começa nesta quinta

Em comemoração aos 137 anos de emancipação política de Gravataí, acontece desta quinta-feira até domingo, o Festival de Food Truck Gravataí, no Parcão da 79. O evento tem entrada gratuita. Durante a tarde de terça-feira, um personagem conhecido por crianças e adultos passeou pelo Centro da cidade divulgando a programação do evento. O “Minion” entregou folder com todas as atrações confirmadas do evento e fez a festa com diversas fotos com quem passava pelo local.

O Festival acontece no mais conhecido parque da cidade, com localização privilegiada favorecendo a participação de toda a família, pensando nisso o local dispõe de um grande espaço kids, contemplando todos os públicos com a diversa programação. A entrada é gratuita durante os quatro dias de atividades. Nos dias 26 e 27 o festival acontece das 17h às 24h, e nos dias 28 e 29 das 11h à 1h.

O Festival conta com uma série de atrações para os visitantes, cerca de dez foods trucks diversos tipos de comidas, entre hambúrgueres gourmet, churrasco gourmet, pancho uruguaio, bebidas, churros e doces. Além de shows, com música ao vivo, e apresentações culturais. “O festival marca a passagem dos 137 anos da emancipação política de Gravataí. É um evento programado com uma série de atividades para reunir as famílias e os amigos no Parcão. Teremos atrações musicais e diversas opções de gastronomia para a nossa população”, ressalta a titular da pasta, Fernanda Fraga. O Festival é uma promoção da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer – SMCEL.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira 26/10

20h30 Diou Borges e banda

Sexta-feira 27/10

18h30 – Diogo Darkie

19h30 – Abertura Oficial

20h30 – Diogo Darkie

21h30 – Jony Ocean

22h – Chegada do pedal Mais Ciclovias Gravataí

Sábado 28/10

15h30 – Apresentação Banda Municipal 19h30 – Lorenzo Sá

21h30 – Reiká Acústico

Domingo 29/10

19h30 – Na Função

22h – Dj Finna com participação Mc Capella

Participação confirmada:

Estação das Palavras

Espaço recreativo infantil