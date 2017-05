Facensa comemora 15 anos

Para comemorar mais um aniversário na Cidade das Bromélias, a faculdade CNEC – Gravataí – Facensa realizou um jantar comemorativo dos 15 anos de fundação da instituição. O momento festivo ocorreu no Centro de eventos ASES, na Rua Itacolomi, nº 100, casa que além de especial, conta com um amplo estacionamento para recepcionar seus frequentadores. Um grande número de amigos, convidados e colaboradores lotou o Salão de Eventos, onde a diretora da faculdade, Eunice Oliveira agradeceu e ressaltou o quanto é importante a presença de familiares e amigos em um momento tão especial.

Na sequência foram homenageados diversos colaboradores da faculdade, entre eles a professora Daniela Moraes Torresan, agraciada com uma placa referente aos 15 anos de trabalhos prestados junto à instituição. Em seguida todos cantaram parabéns e seguiu-se um lauto jantar muito bem servido com diversas iguarias. Depois, pra descontrair, ao som de boa música, os convidados aproveitaram para dançar com a festa indo anoite a dentro.