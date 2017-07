Domingo terá mutirão de limpeza no Rio Gravataí

No domingo, a Sociedade de Caça e Pesca de Gravataí e a Associação Gravataiense de Canoagem e Ecologia, vão realizar um mutirão para recolhimento de resíduos às margens do Rio Gravataí. A iniciativa será realizada em comemoração a conquista do Selo de Compromisso Ambiental 2017 – Premiação cedida pela Câmara de Vereadores a empresas e entidades que realizam ações em prol do meio ambiente. Na data, também serão plantadas 200 mudas de árvores, na parte da manhã, e em seguida, haverá duas oficinas sobre preservação do meio ambiente, cuidado com os resíduos sólidos urbanos e uma visão de conduta ao transitar em ambientes naturais. Toda a comunidade está convidada a participar. Mais informações na página do evento no facebook, pelo link bit.ly/2uovoQw, ou diretamente na Sociedade de Caça e Pesca, localizada na Av. Guilherme ventura, 139.