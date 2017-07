Conselho Tutelar Leste estará atendendo em regime de plantão

O Conselho Tutelar Leste estará funcionando em regime de plantão na manhã da próxima sexta-feira (14) pelos telefones 0800-510-0040, 3600-7657 e 3600-7654. Os conselheiros estarão participando de atividades relativas à Semana do Estatuto da Criança e do Adolescente – SemanECA, na Escola Antônio Aires de Almeida. O atendimento presencial ao público será retomado às 13h do mesmo dia.