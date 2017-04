Começou mais uma edição da Feira do Peixe na cidade

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 12, a circulação de comerciantes e visitantes já era intensa nos estandes da tradicional Feira do Peixe de Gravataí. O evento está na 21ª edição e ocorre simultaneamente em três pontos do município. O objetivo da feira é fomentar a economia local, além de incentivar a comercialização de produtos oriundos da agroindústria, produzidos na própria cidade.

A abertura oficial da Feira ocorre nesta quinta-feira, 13, às 11h, no Parcão da 79, na Rua Angelino Lorenzi. A solenidade contará com a participação de autoridades municipais e membros de entidades parceiras no evento.

A previsão é de comercializar cerca de 10 toneladas de peixe nos três pontos. Já a expectativa de público chega a mais de duas mil pessoas.

Os moradores que passaram para conferir os produtos logo no primeiro dia de exposição encontraram os refrigeradores abastecidos com peixes de água doce e do mar. Os valores do quilo dos produtos são tabelados nos três locais e variam de R$ 15 a R$ 30, para peixes de água doce; já os peixes do mar ficam entre R$ 13,50 a R$ 27. Outras especialidades como camarão R$ 52 e salmão R$ 54 também são comercializados.

Nos três pontos é possível escolher o peixe ainda vivo. Os piscicultores da região são representados pela Agrapeixe. Décio Walter participa do evento desde 1999, e explicou sobre os procedimentos de cultivo e higienização dos produtos. “Trabalhamos à risca com todas as normais de inspeção municipal, assim temos a garantia de procedência e da qualidade dos peixes”, destacou.

Na Feira do Parcão, a maior delas, os consumidores encontram outros produtos como hortifrutigranjeiros da Feira Modelo como mel, vinhos artesanais, flores, além de artigos da Feira da Economia Solidária com a participação de artesãos da cidade. Ana Paula Siqueira, 34 anos, esteve pela primeira vez na Feira, e relata que aproveitou o primeiro dia para garantir o peixe fresco para as comemorações da Sexta-feira Santa. “Já verifiquei em outros locais, aqui o preço está mais atrativo. Nos últimos feriados comprei em mercados comuns, desta vez vou apostar na Feira, procuro encontrar qualidade dos peixes, pois já notei que são muito bonitos”, opinou.

A Feira ocorre em mais dois bairros da cidade, na Morada do Vale I, na Rua Aldrovando Leão, na qual os moradores encontram peixes do mar e água doces, também vivos. No Parque dos Anjos, na Rua Aristides D’Ávila, os peixes também são comercializados nestas duas opções e, além disso, o espaço conta com a venda de produtos orgânicos, sem a utilização de agrotóxicos e conservantes.