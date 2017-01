Chuva provoca caos na cidade

Uma forte chuva atingiu Gravataí por cerca de meia hora no final da tarde de hoje. Há registro de árvores caídas, ruas alagadas, falta de luz, além de congestionamentos em diversas vias. Devido à queda de energia, pelo menos 35 bairros estão com o abastecimento de água comprometido. A previsão é que o serviço normalize no decorrer desta quinta, segundo a Corsan. Entre os locais atingidos está o Shopping Gravataí, que ficou debaixo d’água após o rompimento de um duto localizado entre as Avenidas Benjamin Constant e Centenário – um carro quase foi engolido pela cratera que abriu no local. As lojas tiveram que encerrar o atendimento para limpeza dos estabelecimentos. A expectativa é que o local já funcione normalmente nesta quinta-feira. Até às 20h, a Defesa Civil não havia contabilizado todos os estragos ocasionados pelo temporal na cidade, já que estava na rua atendendo aos chamados da população.

Vídeo encaminhado por leitor do JG mostra como ficou a Avenida Andaraí, na Morada do Vale III.

Previsão do tempo para os próximos dias

Quinta (5): Frente fria traz muitas nuvens e chove no decorrer do dia. A chuva será forte e contínua por horas com volumes elevados, o que se alerta pode causar transtornos como alagamentos. Persiste o risco de temporal com vento forte e queda localizada de granizo. A temperatura sobe menos. A mínima fica entre 21 e 23°C e a máxima entre 29 e 31°C.

Sexta (6): Ar seco favorece a diminuição das nuvens e o sol passa a predominar no decorrer do dia. A temperatura diminui. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas de 27°C a 29°C.

(Meteorologista Luiz Fernando Nachtigall – Metsul Meteorologia)