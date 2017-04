Chuva intensa e frente fria devem chegar à cidade

A Defesa Civil Municipal de Gravataí alerta para o risco de chuva forte e temporal no município, nesta terça-feira (25), e no começo da quarta-feira (26), por conta da atuação de uma área de baixa pressão e posterior à passagem de uma frente fria. Com isso, as temperaturas cairão bastante na quarta.

A previsão é de que hoje ocorra períodos de chuva no decorrer do dia. O alerta é para o risco de chuva forte ou temporal, especialmente a partir da noite. As mínimas para hoje são de 14ºC a 16ºC, e as máximas de 20°C a 22°C.

Na madrugada de quarta (26), segue o alerta para o risco de chuva forte e temporal na madrugada com a chegada de uma intensa frente fria, com alta possibilidade de vento forte. Ao longo do dia, devido o ingresso de uma forte massa de ar polar, o tempo melhora. As mínimas ocorrem à noite e devem ficar entre 11ºC e 13ºC nos pontos altos da cidade e entre 13ºC e 15ºC nas demais regiões. As máximas devem chegar aos 20ºC.

Já na quinta (27), a previsão é sem chuva, com predomínio do sol sob massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica. Na madrugada, as temperaturas caem, com mínimas de 8ºC a 10ºC nos bairros mais periféricos e pontos altos da cidade. Máximas de 19ºC a 21ºC.

Na sexta (28), o dia fica ensolarado com amplos períodos de céu claro. Na madrugada, temperaturas devem cair, com mínimas de 6ºC a 8ºC em pontos das zonas Sul, Leste e Norte da cidade. Já ao longo do dia, máximas agradáveis ao redor de 20ºC a 22ºC.

No sábado (29), presença de sol e nuvens no município geram um belo dia com amplos períodos de céu claro. O frio persiste na madrugada, mas com mínimas altas. Marcas de 8ºC a 10ºC na madrugada em bairros mais periféricos da cidade. Durante a tarde, tempo fica agradável com máximas de até 23ºC.